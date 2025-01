König Charles' Entscheidung befeuert Gerüchte um royale Hochzeit 2025

Auf dem Weg zum traditionellen Weihnachtsgottesdienst sind Prinzessin Kate , ihre Kinder und andere Familienmitglieder vor kurzem von Schaulustigen gefeiert worden. Die Ehefrau von Thronfolger Prinz William sei mit Blumen "überhäuft" worden, kommentierte der TV-Sender Sky News. Die 42-Jährige zeigte sich strahlend im grünen Mantel mit passendem Hut. Auf dem Rückweg von der Kirche St. Mary Magdalene am königlichen Landsitz Sandringham in Ostengland sprach Kate mit Fans der königlichen Familie.

Es war aber ein im Vergleich unscheinbares Familienmitglied, das in der britischen Boulevardpresse Spekulationen auslöste: Samuel Chatto , der 28-jährige Enkel von Prinzessin Margaret . Chatto nahm zu Weihnachten mit seiner Partnerin Eleanor Ekserdjian an dem Rundgang teil. König Charles ' Entscheidung, ihre Teilnahme als "Nicht-Royal" zuzulassen, sorgte für Gerüchte um eine möglicherweise im kommenden Jahr anstehende Hochzeit, wie die Zeitung Mirror schreibt.

Ein neues Familienmitglied für die britischen Royals?

Beide gingen hinter seinen Eltern Sarah und Daniel Chatto her. Es sei ungewöhnlich, dass Partner oder Partnerinnen von Royals mit der Familie Weihnachten feiern dürfen, solange sie nicht verheiratet sind. Nur Herzogin Meghan habe vor ihrer Hochzeit mit Prinz Harry zuvor eine Einladung zum royalen Weihnachtsfest erhalten. Prinzessin Kate nahm erst nach ihrem Jawort mit William an den Feierlichkeiten teil.

Die königliche Familie verbringt Weihnachten in aller Regel in Sandringham. Dort werden auch die Geschenke ausgepackt - anders als bei den meisten britischen Familien gibt es die Bescherung bei den Royals aber schon am Heiligen Abend. Diese Tradition verdanken sie ihren deutschen Vorfahren.