Grund für Abwesenheit: Prinzessin Märtha Louise teilt intimes Statement

Die norwegische Königsfamilie nimmt zu Weihnachten traditionell am Gottesdienst in der Holmenkollen-Kapelle in Oslo teil. Prinzessin Märtha Louise und und ihr Ehemann Durek Verrett fehlten heuer.

Verrett war für Dialyse im Spital, Märtha Louise krank

"Um Missverständnisse in der Presse zu vermeiden: Leider können wir heute nicht in der Kirche sein. Durek ist im Krankenhaus und bekommt Dialyse. Dreimal pro Woche, und heute ist einer dieser Tage. Ich bin sehr krank und kann deswegen auch nicht kommen. Traurig, dass wir rechtfertigen müssen, warum wir nicht in der Kirche sind, um nicht Spekulationen zu erzeugen, dass es Streit in der Familie gibt, den es nicht gibt. Wir lieben uns immer noch. Zum Glück. Wir wären dabei gewesen, wenn wir könnten. Dieses Jahr hat es aber nicht geklappt", schrieb sie vor zwei Tagen zu einem gemeinsamen Foto von sich und Verrett.