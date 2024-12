Die ungewöhnliche Schlafzimmer-Situation für Charles' Gäste in Sandringham

Die königliche Familie verbringt Weihnachten in aller Regel in Sandringham. Dort werden auch die Geschenke ausgepackt - anders als bei den meisten britischen Familien gibt es die Bescherung bei den Royals aber schon am Heiligen Abend. Diese Tradition verdanken sie ihren deutschen Vorfahren.

Royals müssen angeblich Personalzimmer beziehen

Britischen Medienberichten zufolge gebe es schlicht nicht genug Schlafzimmer für alle. Adelsexpertin Rebecca English von der Daily Mail weiß Details: "In den vergangenen Jahren wurde mir gesagt, dass sie das Personal aus ihren Quartieren rausschmeißen mussten. Und Edward und Sophie wurden in einigen der Personalquartiere untergebracht, weil sie nirgendwo anders unterkommen konnten", sagte sie in der Sendung "Palace Confidential". "Das hört sich glamouröser an, als es ist." Man schlafe etwa in sogenannten "Fish Finger Beds" - übersetzt "Fischstäbchenbetten - mit "knarrenden Bettfedern", so English. Weil es sich um ein Privatanwesen handelt, sei nicht bekannt, wie viele Schlafzimmer in Sandringham tatsählich zur Verfügung stehen - etwa 30 dürften es dem Adelsexperten Richard Eden zufolge schon sein.