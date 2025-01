Auswertung der Wiener Grünen: Stadt streut im Winter illegal Salz

Sie haben Proben an einigen Orten entnommen und diese sogar im Labor untersuchen lassen. Ergebnis: Auch bei Flächen, wo laut Winterdienstverordnung Salz nicht als Taumittel verwendet werden darf, komme dieses zum Einsatz. Das teilte die Partei am Donnerstag mit. Gefordert werden nun Kontrollen und ein Nachschärfen bei den geltenden Regeln.

Wien präsentierte sich am Donnerstag durchaus winterlich. Weiß gefärbt wird die Stadt aber nicht nur durch Schnee, sondern auch durch Streusalz, wie die Grünen betonen. Das ist nicht per se verboten. Dort, wo es der Verkehrssicherheit dient, kann es verwendet werden. Die Ökopartei kritisiert aber, dass es auch auf Flächen ausgebracht wird, wo es eigentlich nicht gestattet ist - also etwa direkt bei Pflanzen.

Gefahr für Bäume, Böden und Hunde

Verboten ist die Salzstreuung am Gehsteig nämlich in der Nähe von unversiegelten Flächen, wenn keine trennenden, baulichen Maßnahmen vorhanden sind. Die Schutzbehauptung bei Verstößen laute von Seiten der Stadt stets, dass es nur private Unternehmen sind, die gegen dieses Verbot verstoßen würden, beklagen die Grünen. Die Analysen würden jedoch beweisen, dass auch der zuständige Magistrat selbst so vorgehe und dadurch etwa Bäume gefährde.