Oma-Karenz bis Ferien: Wie man Streit vermeidet, wenn Großeltern die Kinder versorgen

Das gilt noch viel mehr, wenn Großeltern – wie etwa im von der ÖVP angedachten Oma-Karenz-Modell – "zum integralen Bestandteil der Kinderbetreuung werden", sagt Elternberaterin Margit Dechel . Für Dechel hat das Modell "in Summe mehr Nachteile als Vorteile".

Ferienzeit : Das heißt Ausschlafen, Spielespaß, Urlaub am Meer. In den allermeisten Fällen heißt es auch: Kindergarten und Schule zu. Damit Mütter und Väter nicht den gesamten Jahresurlaub in den Sommermonaten verbrauchen müssen, springen oft Großeltern bei der Kinderbetreuung ein. Wenn statt Mama und Papa Oma und Oma mehr Zeit mit den Enkeln verbringen, kann das Meinungsverschiedenheiten hinsichtlich ihrer Versorgung auslösen.

Zu befürchten sei, dass "Bestrebungen, Väter in Karenz zu bringen, verebben". Großeltern, denen das Setzen von Grenzen ohnehin schwerfalle, wenn es um die Enkel geht, könnten "dazu gedrängt werden, sich an der Kinderbetreuung zu beteiligen". Wenn in Erziehungsfragen Uneinigkeit herrscht Wenn Großeltern fix ins Betreuungssystem – und damit in die Erziehung – eingebunden sind, berge das Friktionspotenzial: "In Familien, wo man sich beim Thema Erziehung einig ist, und die jetzigen Mütter und Väter ihre eigene Erziehung als geglückt ansehen, kann so ein System schon funktionieren."

Selbst unter diesen Voraussetzungen könne sich an kleineren Meinungsverschiedenheiten Streit entzünden: "Wenn Oma und Opa hin und wieder, in den Ferien vielleicht etwas länger, auf das Kind schauen, kann man darüber hinwegsehen, wenn es bei ihnen mehr Süßes essen darf oder dauernd beschäftig wird." Sind Großeltern 40 Stunden oder mehr verantwortlich, "wird das Kind so erzogen, wie sie es für richtig halten". Davon, dass Großeltern schon im ersten Lebensjahr des Kindes in Karenz gehen, hält Dechel nichts. "In den ersten zwölf Monaten ist es wichtig, dass ein Kind von Mutter und Vater Liebe und Geborgenheit erfährt."

Zu streng, zu nachgiebig? Klassische Grenzüberschreitungen von Großeltern, die Müttern und Vätern besonders sauer aufstoßen, fallen in zwei Bereiche: "Zum einen geht es um die Art und Weise, wie Großeltern die Erziehung anlegen – zu streng oder zu nachgiebig. Zum anderen geht es um die Ernährung. Viele Eltern achten auf eine gesunde, zuckerarme, teils vegetarische Ernährung – da spielen Oma und Opa nicht immer mit." Dass Großeltern die Enkelkinder ab und an verhätschelnd viele Freiheiten gönnen, sei nicht zwingend ein Problem: "Kinder können – umso besser, je älter die werden – gut differenzieren, von wem sie welches Verhalten erwarten können und welche Bezugsperson, wo Grenzen setzt." So würden sich Kinder auch im Kindergarten und der Schule an den dort gelebten Regeln orientieren. Nicht selten heißt es: "Früher hat man das auch so gemacht, hat ja nicht geschadet." Ein heikles Totschlagargument, findet Dechel: "Hier können Eltern-Kind-Konflikte aufbrechen, wenn Mütter und Väter in die Konfrontation mit ihren Eltern gehen und ihnen vor Augen führen, wo doch schlechte Gefühle ausgelöst wurden. Alternativ könnte man den Ärger hinunterschlucken."