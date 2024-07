"Talahon", "Akh", "Yurr": Abstimmung für deutsches Jugendwort läuft

In Deutschland wird wieder über das Jugendwort des Jahres abgestimmt. Zur Auswahl stehen zehn Kandidaten, darunter ist auch das „Jugendwort des Jahres“ von 2012: „yolo“, was für „You only live once“ steht. „Eine Rechtfertigung für impulsive oder riskante Entscheidungen“, erläutert der Langenscheidt Verlag dazu.