"Goofy" ist das deutsche Jugendwort des Jahres

Auf den Plätzen zwei und drei des "Jugendworts des Jahres" folgen "Side eye" und "NPC" - Begriffe, die bei älteren Generationen eher Stirnrunzeln hervorrufen. Mit "Side eye" ist ein skeptischer Blick gegenüber einer Person oder Situation gemeint. "NPC" steht für "Non-player-character", also die Bezeichnung für jemanden, der nur passiv wahrnimmt, was um ihn herum passiert. Das Siegerwort des vergangenen Jahres war "smash" und bedeutet so viel wie mit jemandem "etwas anfangen" oder jemanden "abschleppen".

Wie über das Jugendwort des Jahres abgestimmt wird

Seit 2008 wählt der Langenscheidt-Verlag das Jugendwort des Jahres. Lange Zeit wurden die zur Wahl stehenden Worte von einer Jury bestimmt. Seit 2020 können Jugendliche selbst ihr Wort des Jahres beim Verlag einreichen. Dabei achtet ein Gremium darauf, dass gewisse Kriterien eingehalten werden - so sind rassistische, sexistische und homophobe Begriffe von der Wahl ausgeschlossen.

➤ Mehr lesen: Jugendwort des Jahres: Wissen Sie, was "smash" bedeutet?