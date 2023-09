Was ist Ihr Wort des Jahres? Nachfolger für "Inflation" gesucht

2022 wurde „Inflation“ zum Wort des Jahres gewählt. Beim Unwort des Jahres siegte die „Energiekrise“. „Smash“ wurde zum Jugendwort des Jahres gewählt, für den Spruch des Jahres sorgte wieder einmal Bundespräsident Alexander Van der Bellen mit „Das darf doch alles nicht wahr sein!“. Auch der Unspruch des Jahres 2022 kam aus der Politik, nämlich von Bundeskanzler Karl Nehammer (ÖVP). Er hatte in seiner Rede am Tiroler Landesparteitag gesagt: „Wenn wir jetzt so weitermachen, gibt es für euch nur zwei Entscheidungen nachher: Alkohol oder Psychopharmaka!“

