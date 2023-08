Der Langenscheidt-Verlag hat die zur Wahl stehenden Begriffe für das deutsche "Jugendwort 2023" bekanntgegeben. Zehn Begriffe haben es in die engere Auswahl geschafft. "Auf Lock" bedeutet die Dinge entspannt anzugehen. "Darf er so" (ein Ausdruck der Verwunderung), "Digga(h)" (oft eine Anrede für einen Kumpel) oder "goofy" (komisch, tollpatschig) stehen ebenso zur Wahl wie "Kerl*in" (Anrede für einen Freund, die meist nur in der maskulinen Form verwendet wird).

