Österreichs Optiker und das Milliardengeschäft mit der Sehschwäche

Schuld an der Entwicklung sei die lange Zeit, die heutzutage vor Bildschirmen verbracht wird – ob in der Arbeit, auf der Uni oder in der Schule. Das Auge fokussiert dabei stark auf den Bereich in der Nähe, was langfristig dazu führen kann, dass sich eine Kurzsichtigkeit entwickelt. Experten empfehlen bei der Bildschirmarbeit deswegen regelmäßige Pausen, in denen der Blick in die Ferne streift. Auch bewusstes Blinzeln oder das Befeuchten der Augen mit Augentropfen können gegen eine übermäßige Belastung helfen. Während man vor dem Bildschirm arbeitet, können Gläser mit Blaulichtfiltern das Sehen angenehmer machen.

Aber nicht nur die zunehmende Sehschwäche treibt den Umsatz in die Höhe, sondern auch steigende Brillenpreise – und das schon seit mehreren Jahren. Robert Hartlauer, Geschäftsführer der gleichnamigen Optikerkette, spricht im KURIER-Interview von einer durchschnittlichen Preiserhöhung bei Brillen von etwa 15 bis 20 Prozent über die letzten Jahre. Diese sei vor allem den „gravierenden Lohnkostensteigerungen“ und den gestiegenen Transportkosten nach der Coronapandemie geschuldet gewesen.