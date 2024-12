Schlumberger steigert Umsatz: "Ohne uns wäre der Sekt-Markt rückläufig"

Verabschieden will sich Schlumberger vom Sekt als reines „Anlassgetränk“, das nur zu Feierlichkeiten wie Geburtstagen, Weihnachten und Co getrunken wird. Um dieses Ziel zu erreichen, scheint aber noch einiges an Arbeit nötig. In einer aktuellen Umfrage anlässlich des jährlichen Schlumberger-Sektreports gab nämlich nur ein Viertel der Befragten an, den Schaumwein auch ohne besonderen Anlass zu genießen.

Insgesamt habe 2024 trotz Herausforderungen das Potenzial zu einem historischen Sektjahr zu werden, betont Lamprecht. Wie gut das Jahr aber wirklich ausgefallen ist, könne man aber erst im neuen Jahr sagen. Immerhin machen Schaumweinproduzenten aufgrund von Weihnachts- und Silvesterfeiern zwei Drittel ihres Jahresumsatzes im letzten Quartal.

2025: Umzug ins Burgenland

Für das neue Jahr hat Schlumberger große Pläne: Das Unternehmen mit Sitz in Döbling möchte mit seiner Produktion aus der Bundeshauptstadt ins burgenländische Müllendorf umziehen. Im Februar beginnt die Übersiedelung. Spätestens im Juli soll der Betrieb am neuen Standort vollständig eingerichtet sein.