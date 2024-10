Innovative Winzer: Ohne Alkohol zur Nummer 2 in den USA

Joshua James – extra aus San Francisco eingeflogen – zählt in den USA zu den Pionieren im Bereich alkoholfreier hochwertiger Optionen. „Das ist der beste entalkoholisierte Rotwein der Welt“, war laut eigener Aussage seine erste Reaktion, als er vor knapp sieben Monaten in den Genuss von Zeronimo Leonis Blend kam.

Überraschend ist jedenfalls, dass der Großteil derjenigen, die zu alkoholfreien Optionen greifen, sehr wohl auch Alkohol konsumieren. In den USA beläuft sich dieser Prozentsatz auf 93 Prozent. „Es ist eben keine Alternative mehr, sondern vielmehr eine Option, die Menschen aus unterschiedlichen Beweggründen mehr und mehr präferieren“, sagt James.

Denn das „Nicht-Trinken“ sei zwar im Aufschwung, aber noch rasanter nimmt das Thema „mindful drinking“ zu – also der bewusste Alkoholkonsum.

Steigende Nachfrage

Nicht nur in den USA steigt die Nachfrage nach alkoholfreien Weinen weiter an, sondern ebenso bei uns in Österreich. Denn nach nur einem Jahr mit Zeronimo am Markt ist beim Weingut Heribert Bayer bereits jede zweite verkaufte Weinflasche alkoholfrei.

Zudem musste die alkoholfreie Weinproduktion im Weingut aufgrund der hohen Nachfrage auf das 15-fache zum Vorjahr angehoben werden. Auch in den USA erfreuen sich die alkoholfreien Weine von Zeronimo hoher Nachfrage und großer Beliebtheit.

Bei einer aktuellen Umfrage wurde Zeronimo nach erst zwei Monaten am amerikanischen Markt zur zweitbeliebtesten alkoholfreien Weinmarke gewählt.