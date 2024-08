Weinlese im August: Was das für die Landwirtschaft bedeutet

Alles beginnt früher. Die Spargelernte beginnt früher. Die Erdbeerernte beginnt früher. Und nun beginnt auch die Weinlese früher als bisher. Und zwar um mehrere Wochen, wie die Landwirtschaftskammer Österreich bestätigt. Ein Zustand, an den sich die heimische Landwirtschaft gewöhnen muss.

Denn die Saisonalität der Temperaturen, die normalerweise in unseren Breitengraden herrscht, verändert sich, erklärt Josef Eitzinger, Agrarmeteorologe und Professor an der Universität für Bodenkultur Wien (BOKU). „Das Temperaturlevel verändert sich, es wird in allen Jahreszeiten wärmer. Dadurch verschiebt sich die Saisonalität der Vegetation.“ Die Aktivität der Pflanzen beginnt immer früher.

Früherer Anbau

Je nach Pflanzenart hat das unterschiedliche Folgen: Bei einjährigen Pflanzen (etwa Mais), beginnt das Wachstum früher, es endet aber auch früher. „Nutzpflanzen wie Getreide, Mais oder Sojabohnen werden im Frühling mittlerweile einige Wochen früher als noch vor 20 oder 30 Jahren angebaut“, sagt Eitzinger.