Saftige Millionenpleite eines sehr bekannten Weinguts

Investorensuche gescheitert

Zu den Insolvenzursachen wird ausgeführt, dass in den vergangenen 12 Monaten zu erheblichen Umsatzeinbrüchen gekommen ist. So ist „der Weltweinmarkt derzeit mit 30 Prozent übersättigt, sodass gegenwärtig 30 Prozent mehr Weinbestand vorhanden ist, als abgesetzt werden kann“ heißt es im Insolvenzantrag. „Es steht sohin auch zu befürchten, dass es in der gesamten Weinbranche zu Marktbereinigungen kommen wird.“

Anton Bauer selbst war laut Antrag intensiv auf Investorensuche. Es gab etliche Interessenten, deren Einstieg auf Gesprächsebene finalisiert war. Da sich aber ausländische Investoren darunter befanden, scheiterte der Einstieg an grundverkehrsrechtlichen Umständen. Nun suchte Bauer heimische Investoren. Doch diese Suche führt nicht zum Erfolg. Doch die Zahlungsverpflichtungen liefen weiter. „Wenngleich laufende Umsätze erzielt werden, bleiben diese unter den Erwartungen und unter den Ergebnissen der Vergangenheit deutlich zurück“, heißt es weiter. Daher trat die insolvenzrechtliche Zahlungsunfähigkeit ein.