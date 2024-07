Millionenpleite eines Metalltechnik-Betriebes

„Wir sind heute Spezialist für hochgenaue Schweiß - und Montagebaugruppen. Wir dürfen für den allgemeinen Maschinenbau, den Automotivebereich, den Messtechnikbereich sowie weiterhin für den Büro- und Objektmöbelbereich und andere Bereiche tätig sein. Referenzkundennennungen sind uns leider auf Grund der üblichen Geheimhaltungsverpflichtungen unserer anspruchsvollen Kunden nicht möglich“, heißt es auf der Firmen-Homepage. „Die Freude an der durchdachten Idee hat uns zum Partner der Weltmarktführer und Leitbetriebe gemacht. Die clevere Innovation im Produkt, im Fertigungsprozess oder im Service hat uns schon immer angetrieben.“



Die Rede ist von der Svoboda Entwicklungs GmbH & Co KG, FN 179016i, mit Sitz in St. Pölten. Sie hat ein Sanierungsverfahren ohne Eigenverwaltung beantragt, das bereits eröffnet wurde. Das bestätigt Günther Moser von Creditreform dem KURIER. 46 Mitarbeiter sind von der Pleite betroffen. Das Unternehmen tritt unter dem Namen SVOENT auf.

„Das schuldnerische Unternehmen ist im Jahr 1976 gegründet worden, im Firmenbuch scheint Herr Dipl. Ing. Eugen Svoboda als Geschäftsführer auf. Der Fokus der betrieblichen Tätigkeit liegt im Bereich Metalltechnik, es werden hierbei Metallteile und Blechbaugruppen für unterschiedliche Einsatzgebiete im Automotive-Bereich, für die Bahnwirtschaft aber auch für die industrielle Fertigung hergestellt. Außerdem baut das Unternehmen Systemtrennwände für Büros“, heißt es weiter.