Millionenpleite eines bekannten Maschinenbauers

Die Rede ist von der GST Grinder GmbH mit Sitz in Sierndorf, NÖ. Über ihr Vermögen wurde laut KSV1870 am Landesgericht Korneuburg ein Sanierungsverfahren eröffnet. Das Unternehmen beschäftigt 85 Mitarbeiter. Die Schulden werden mit 6,6 Millionen Euro beziffert.

„Die Schuldnerin entwickelt und fertigt komplexe Maschinen für die Metallbearbeitung samt elektronischer Steuerung und Programmierung vor allem für den Motoren-, Getriebe- und E-Mobilitybau“, so der KSV1870. „Es werden aber auch die Überholung und Überarbeitung von gebrauchten Maschinen (Retrofitting) und Service- und Reparaturarbeiten angeboten. Der überwiegende Teil der von der Schuldnerin im Fertigungsbereich beschäftigten Dienstnehmer wurde laut eigenen Angaben von der Schuldnerin selbst ausgebildet.“

Die Insolvenzursachen

Laut den KSV1870 vorliegenden Informationen „liegen die Insolvenzursachen in den Nachwirkungen der Covid-Jahre und vor allem den Preissteigerungen (Materialknappheit aufgrund Ukrainekrieg) der vergangene Jahre“. „Die Lage am Rohstoffmarkt und die Lieferverzögerungen führten dazu, dass sich die Fertigstellung einzelner Anlagen deutlich verzögert hat. Das hat einerseits Liquiditätsengpässe verursacht, andererseits konnten die zwischenzeitig stattgefundenen Preissteigerungen (Materialeinkauf und Personal) nicht an die Kunden weiter verrechnet werden“, heißt es weiter. „Zudem war die Automobilbranche (Stichwort Verbot von Verbrennungsmotoren), welche sich für den Hauptteil des Umsatzes der Schuldnerin verantwortlich zeigt, mit Aufträgen zurückhaltend.“