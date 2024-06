Millionenpleite eines bekannten Modeunternehmens

„VIANELLO ist trendig, feminin und verführt wöchentlich mit den brandheißen Fashiontrends aus den Modemetropolen Paris und Mailand. Die Mode spiegelt die italienische Lässigkeit und französische Individualität wider, und bietet Trendsetter*innen jedes Alters eine große Auswahl an Fashion & Accessoires zu verlockend niedrigen Preisen. Unser Ziel ist es, das Lieblingsgeschäft unser Kunden im Center zu werden“, heißt es auf der Firmen-Homepage

Die Rede ist von der Vianello GmbH mit Sitz in Magdalensberg, Kärnten. Sie hat laut KSV1870 sein Sanierungsverfahren ohne Eigenverwaltung am Landesgericht Klagenfurt beantragt. 62 Mitarbeiter sind betroffen.

Der operative Hauptstandort bedindet sich in der Bahnhofstraße 20 in 9020 Klagenfurt am Wörthersee. Das Unternehmen hat 11 inländische Zweigniederlassungen in Wien (2), Gerasdorf, Vösendorf, Wiener Neustadt, Salzburg, Graz, Leoben, Hetzendorf, Wolfsberg und Villach. An diesen Zweigniederlassungen sowie am Standort in Klagenfurt werden insgesamt 12 Geschäftslokale bzw Filialen des Unternehmens geführt