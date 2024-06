Bittere Pleite eines sehr bekannten Beratungsunternehmens

„Speziell bei Fast Moving Consumer Goods (FMCG) haben wir uns über die Jahre ein umfassendes Know How und ein exzellentes Netzwerk aufgebaut, das wir in Beratung und Umsetzung an unsere Kunden und Klienten weitergeben. Die Bandbreite unserer Tätigkeit spannt sich von der Unternehmens- und Geschäftsfeldentwicklung bis zum ausgelagerten Key Accounting“, heißt es auf der Firmenhomepage. „Wir sind Partner bei: Analyse und Bewertung von Absatzmärkten, Markterschließung und Geschäftsanbahnung, Marken- und Produktentwicklung, Marketing und Kommunikation und Key Accounting & Sales. Hinter dem Erfolg unserer Kunden und Klienten steht das Spezialistenteam von Accedo mit großer Erfahrung, hoher Aufmerksamkeit und hundertprozentigem Einsatz."

Die Rede ist von der Accedo Austria GmbH um Christoph Edelmann mit Sitz in Neusiedl am See. Sie hat laut Creditreform am Landesgericht Eisenstadt ein Konkursverfahren beantragt.