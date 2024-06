Millionenpleite einer bekannten Traditionsbäckerei

Diese Insolvenz hat laut Schuldnerangaben vier Ursachen:

Verlust deckungsbeitragsstarker Filialen: Im Jahr 2023 sind gleich mehrere Mietverträge von deckungsbeitragsstarken Filialen ausgelaufen. Trotz intensivster Bemühungen gelang es letztlich nicht, eine Verlängerung dieser Mietverträge zu erlangen.

Fehlgeschlagene Investiton: Die Antragstellerin hat erhebliche Mittel in den Umbau bzw Ausbau bestehender und neuer Filialen investiert. Die geplanten Umsätze bzw erforderlichen Deckungsbeiträge konnten letztlich aber nicht erwirtschaftet werden.

Inflaton: Die infolge der Russland-Krise ohnehin hohe Inflation hat die Antragstellerin besonders hart getroffen. So haben sich die Wareneinsätze für Rohstoffe in den letzten beiden Geschäftsjahren um 40-50 Prozent und die Personalkosten um 20 Prozent erhöht. Diese Kostenerhöhung konnte aufgrund des kompetativen Marktes auch nicht an die Kunden weitergegeben werden.

Prozess: In einem Prozess gegen den Vermieter einer bisher aus technischen Gründen nicht in Betrieb gegangenen Filiale, wird aus heutiger Sicht nicht mehr mit überwiegender Wahrscheinlichkeit von einem Prozessgewinn ausgegangen. Dafür sind daher Rückstellungen zu bilden.

Die Rede ist von der Hubert Auer Betriebsgesellschaft mbH & Co KG in Graz. Sie hat laut Creditreform ein Sanierungsverfahren ohne Eigenverwaltung beantragt. Sie betreibt in der Steiermark 14 Filialen und beschäftigt 47 Mitarbeiter. Das Unternehmen war bereits 2020 insolvent und schloss erfolgreich einen Sanierungsplan ab,.