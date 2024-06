Bittere Pleite eines bekannten Fleischerei-Betriebs

„Der Geschäftsführer, Herr Alex Vranics ist ausgebildeter Metzger, der bei vielen wichtigen Fleischbetrieben in Österreich beschäftigt war. Dank seiner Disziplin und seinem anhaltenden Fleiß erwarb er tiefgründige Kenntnisse in den Bereichen Schlachtung und Zerlegung, bzw. bei weiteren Arbeitsprozesse der Fleischverarbeitung. Sein Ziel ist, diese Kenntnisse auch seinen MitarbeiterInnen weiterzugeben und damit die Qualität für die österreichische Fleischverarbeitung deutlich zu heben“, heißt es auf der Firmen-Homepage. „Unsere MitarbeiterInnen werden sorgfältig und nach Ihren Vorgaben ausgewählt. Bei einer Angebotslegung können Sie all Ihre Vorstellungen und Wünsche bekanntgeben, was Anzahl, Qualifikation, Arbeitsprozesse und Eintrittsdatum betrifft. Unsere MitarbeiterInnen weisen tiefgründige Kenntnisse in der Fleischverarbeitung auf und beachten ganz genau die in Ihrem Betrieb geltenden Regeln und Vorschriften. Sollten Sie für sonstige Arbeitsprozessen Personal benötigen, so können wir Ihnen bei der Auswahl der richtigen HilfsarbeiterInnen Hilfe leisten.“

Die Rede ist von der MEAT Work GmbH mit Sitz in Straden. Sie hat am Landesgericht Graz ein Konkursverfahren beantragt. Das Unternehmen beschäftigt laut Creditreform 31 Mitarbeiter. Die Beschäftigten sind großteils ungarische Staatsbürger.