Bittere Pleite eines bekannten Burger-Lokals

„Die Burger schmecken zwar gut, aber der Preis ist überhaupt nicht berechtigt. Die Saucen in den Burgern sind extrem intensiv, dadurch schmeckt man das Patty kaum. Die Beilagen (Sweet Potato Fries und Onion Rings) waren beide sehr gut, aber wahrscheinlich gekauft und nicht hausgemacht“, schreibt ein weiterer Gast auf Tripadvisor. „Und der Service hätte leider nicht schlechter sein können: man bestellt an der Kasse, während dessen schreibt der Kassierer/Kellner eine WhatsApp Nachricht oder redet mit seinem Kollegen. Nachdem ich ihm dreimal sagte, welchen Burger ich gern hätte, kam die Antwort: den haben wir leider nicht mehr, ist seit 15 Minuten aus. Er dürfte wahrscheinlich durch das Schreiben auf WhatsApp abgelenkt gewesen sein.“

„Es gibt eine große Auswahl an Pommes und sogar Veganer Burger. Toll fand ich auch die bunten Buns. In meinem Burger war leider eine sehr intensive Sauce, das war aber das einzig negative“, schreibt einen Gast auf Tripadvisor.

Die Rede ist von der RBG Rainbow Burger GmbH. Sie hat unter der Marke „Space Burger“ am Hohen Markt 8-9 in Wien eine Burgerlokal betrieben. Sie hat nun laut Creditreform ein Konkursverfahren beantragt. Im Unternehmen waren im Durchschnitt fünf Mitarbeiter beschäftigt. Die vier Gesellschafter der RBG Rainbow Burger GmbH sind in Deutschland angesiedelt. Die beiden Geschäftsführer haben ihren Wohnsitz in Düsseldorf.