Millionenpleite einer bekannten Bäckerei

"Ein altes Mühlrad zeugt von der langen Geschichte der Bäckerei, die nachweislich in das Jahr 1717 zurückreicht. Es ist aber anzunehmen, dass Mühle und Bäckerei ins 13. Jahrhundert zurückgehen. Damals gehörte alles im Land dem bekannten Kloster Ranshofen. Im Jahr 1990 übernahm Hermann Zagler den Kleinbetrieb und baute ihn zu einem mittelständischen Handwerksbetrieb aus", heißt es auf der Firmen-Homepage.

Die Rede ist von der Zagler Brot GmbH mit Sitz in Neukirchen an der Enknach. Sie hat am Landesgericht Ried im Innkreis einen Antrag auf Eröffnung eines Sanierungsverfahrens mit Eigenverwaltung gestellt. Das bestätigt Stefan Weber von Creditreform dem KURIER.Es sind 178 Gläubiger und 66 Arbeitnehmer betroffen.