Bittere Pleite eines bekannten Reinigungsunternehmens

„Um in der heutigen Geschäftswelt erfolgreich und nachhaltig zu bestehen, müssen Sie in der Lage sein, sich auf Ihr Kerngeschäft zu fokussieren. Ablenkungen und Nebensächlichkeiten verlangsamen Ihre Geschäftsprozesse und können Gründe für eine geminderte Wettbewerbsfähigkeit sein. Unser professionelles Reinigungsunternehmen hilft Ihnen dabei, sich voll auf Ihr eigentliches Geschäft zu fokussieren“, heißt es auf der Firmen-Homepage. “Die KFMS bietet eine breite Palette von Reinigungsdienstleistungen an. Wir kümmern uns um Büroreinigung, Gebäudereinigung, Teppichreinigung, Fensterreinigung, Baureinigung, Hygiene und Desinfektion, Spezialreinigung, umweltfreundliche Reinigung, Grünanlagenpflege, Winterdienst und Schädlingsbekämpfung.“ Nachsatz: „Unsere Fachleute verwenden modernste Ausrüstung und umweltfreundliche Produkte, um sicherzustellen, dass Ihre Räumlichkeiten sauber, gesund und einladend sind. Ihr Wohl und die Zufriedenheit Ihrer Kunden und Mitarbeiter stehen im Mittelpunkt unserer Dienstleistungen.“

Die Rede ist von der KFMS GmbH mit Sitz in Linz. Über ihr Vermögen wurde bereits am 14. März ein Sanierungsverfahren ohne Eigenverwaltung eröffnet. Das Unternehmen ist in der Gebäude-, Fassaden- und Denkmalreinigung tätig. Laut Creditreform wurde das Verfahren mittlerweile in einen Konkurs umgewandelt und das Unternehmen wird nun liquidiert.