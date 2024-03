Millionenpleite eines bekannten Fleischerei-Betriebs

„Seit bereits mehr als 50 Jahren bereitet Kletzl im Innviertel g’schmackige Wurstprodukte mit viel Liebe und Leidenschaft zu. Der Erfolg spiegelt sich nun in einem der innovativsten Fleischerbetriebe auf über 5.000 Quadratmeter Produktionsfläche wider, in dem mehr als 70 Mitarbeiter die besten Wurstprodukte für Sie zubereiten. Jährlich werden unglaubliche 2.500 Tonnen Fleisch verarbeitet und 50 Millionen Kletzerl verlassen das nach modernsten Richtlinien neu gebaute Werk“, heißt es auf der Firmenhomepage. „Sie wollten schon immer wissen wie eigentlich Wurst entsteht? Dann haben Sie jetzt Gelegenheit dazu: Tauchen Sie im Schaugang "Wurstparadies" in die faszinierende Welt von Kletzl ein und erleben hautnah wie die schmackhaften Fleisch- und Wurstspezialitäten des Traditionsmetzgers entstehen.“

Die Rede ist von der Kletzl Fleischwaren GmbH mit Sitz im Gewerbepark Wildenau, 4933 Wildenau/Aspach, Oberösterreich. Sie hat am Landesgericht Ried im Innkreis die Eröffnung eines Sanierungsverfahrens ohne Eigenverwaltung beantragt. Das bestätigt Creditreform dem KURIER. Rund 118 Gläubiger und 36 Dienstnehmer sind laut KSV1870 von der Pleite betroffen.

Die Antragstellerin wurde 1992 gegründet. Die Kletzl Fleischwaren GmbH um Günter Kletzl ist in der Herstellung von sowie im Groß- und Einzelhandel mit Fleisch und Wurstwaren tätig. Josef Kletzl „erfand“ das „Kletzerl“, ein Rohwurstsnack, der eine gewisse Bekanntheit auf dem Markt erlangte.