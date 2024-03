Bittere Pleiten einer Traditionsbuchhandlung und eines Spielwarengeschäfts

„Die Insolvenzen wurden hauptsächlich durch steigende Kosten verursacht, die nicht an Kunden weitergegeben werden konnten. Zusätzlich spielte bei der Spieleparadies Handels GmbH die starke Online-Konkurrenz eine Rolle. Bei der Buchhandlung W. Neugebauer GmbH trugen der Rückgang der Lesefreude nach der Corona-Krise, steigende Lebenshaltungskosten, starke Online-Konkurrenz und Buchführungsprobleme zur Insolvenz bei“, so Creditreform. „Bei der Melanie Hofinger GmbH waren Wettbewerbsnachteile durch das Kaufverhalten der Kunden im Internet sowie die Herausforderung der Unternehmensführung durch mehrere Standorte entscheidend.“

Der Hintergrund

Die Spieleparadies Handels GmbH handelt mit Spielwaren, W. Neugebauer GmbH betreibt eine Tradtionsbuchhandlung am Linzer Taubenmarkt, und die Melanie Hofinger GmbH handelt mit Büchern- und Geschenkeartikeln an drei Standorten in Linz, Mauthausen und Eferding. Von den Insolvenzen sind insgesamt 26 Dienstnehmer und rund 570 Gläubiger betroffen. "Derzeit liegen keine detaillierten Informationen über die Vermögenslage vor", so Creditreform.

Bei der Melanie Hofinger GmbH soll es Probleme bei der Buchhaltung gegeben haben.

„Zu allem Überfluss habe es gravierende Probleme in der schuldnerischen Buchhaltung gegeben. Nach einem Wechsel des Steuerberaters habe dieser die Buchhaltung aufgearbeitet und dabei festgestellt, dass wesentliche Fehler in der Buchhaltung bzw. Bilanzierung und der Personalverrechnung begangen worden seien. Durch die vorzunehmenden Korrekturen habe sich negatives Eigenkapital ergeben und trat Zahlungsunfähigkeit und Überschuldung ein“, teilt der AKV mit.