Millionenpleite eines bekannten Fleischerei-Betriebs

„Die Schuldnerin beabsichtigt laut Antrag den Abschluss eines Sanierungsplanes. Im Falle der Annahme des Sanierungsplanes beabsichtigt die Schuldnerin ihre Ausrichtung hinsichtlich Kundenstruktur unabhängiger von der bisherigen Struktur zu gestalten und ist sich bewusst, dass die wirtschaftliche Fortführung nur durch den Erhalt der Vertrauensbasis zu den bisherigen Kunden und Lieferanten möglich sein wird. Durch private Immobilienverkäufe soll der Sanierungsplan erfüllt werden“, so der AKV.

Die Rede ist von der Ilgenfritz Beteiligungs- und Verwaltungs GmbH & Co KG mit Sitz in Villach. Sie hat laut AKV, Creditreform und KSV1870 ein Insolvenzverfahren am Landesgericht Klagenfurt beantragt, das bereits eröffnet wurde. Es handelt sich um ein Sanierungsverfahren ohne Eigenverwaltung. Von der Insolvenz sind rund 60 Gläubiger und 11 Dienstnehmer betroffen.