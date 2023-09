Bittere Pleite eines Transportunternehmens

„Wir garantieren unseren Kunden rasche Abwicklung und optimalen Support. Unvorhersehbare Ereignisse und höhere Gewalt können schon mal Unannehmlichkeiten und Verzögerungen nach sich ziehen. Zum Beispiel Fracht kommt nicht rechtzeitig an, UnfĂ€lle, Pannen, Verzögerungen, etc.“, heißt es auf der Firmen-Homepage. „Viele Unternehmen vertrauen unseren Dienstleistungen, denn wo Hoffmann drauf steht, ist QualitĂ€t drinnen und wir sind stolz auf unsere langjĂ€hrigen Kunden, denn LoyalitĂ€t ist uns wichtig.“

Die Rede ist von der Rudolf Hoffmann Gesellschaft m.b.H. mit Sitz in GĂŒssing. Sie hat beim Landesgericht Eisenstadt die Eröffnung eines Sanierungsverfahrens ohne Eigenverwaltung beantragt. Die Antragstellerin beschĂ€ftigte zuletzt 15 Dienstnehmer. Laut eigenen Angaben verfĂŒgt die Antragstellerin ĂŒber elf Lkw, sieben davon befinden sich im Eigentum der Antragstellerin.

„Bei der Antragstellerin handelt es sich um ein Familienunternehmen, welches bereits in der 3. Generation betrieben wird. Das Unternehmen bietet Transportdienstleistungen sowohl national als auch international an. Die Abwicklung der GeschĂ€ftstĂ€tigkeit erfolgt nicht nur mit eigenen Fahrzeugen, sondern auch mit SubfrĂ€chtern“, so der AKV.