Nach Millionenpleite ist renommiertes Café Francais auf Sanierungskurs

Von den Gläubigern wurde Sanierungsplan angenommen: „Die Gläubiger erhalten eine 50-prozentige Quote, zahlbar in zwei Jahren ab Annahme des Sanierungsplans, wobei eine Barquote von zehn Prozent an die Gläubiger ausgeschüttet werden wird. Weitere zehn Prozent sind nach acht Monaten, und jeweils 15 Prozent nach 16 und 24 Monaten jeweils ab Annahme des Sanierungsplans zu bezahlen“, so der AKV.