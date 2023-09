Millionenpleite einer bekannten franzöischen Modekette

Die französische Modekette Naf Naf ist insolvent. Wie ein Sprecher der für Frauenmode bekannten Marke am Donnerstag sagte, stellte das Unternehmen bereits am Anfang der Woche einen entsprechenden Antrag. Damit bestätigte Naf Naf einen Bericht des Portals „Fashion Network“. Es geht dabei vor allem um enorme Zahlungsrückstände für Mieten, die das Modeunternehmen in der Corona-Zeit angehäuft hat.

Naf Naf war 1973 von den Brüdern Patrick und Gérard Pariente gegründet worden und ist auf Prêt-à-Porter-Mode spezialisiert. Das Unternehmen beschäftigte zuletzt in Frankreich 660 Mitarbeiter, verfügte über 131 Filialen und erwirtschaftete im vergangenen Jahr einen Umsatz von 141 Millionen Euro.

Naf Naf-Mode gibt es auch im Online-Shop von Zalando.