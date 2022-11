Bittere Pleite eines bekannten Traditionshotels

„Das Hotel Schloss Weikersdorf ist an ein historisches Renaissance-Schloss mit 164 Zimmern und Suiten angeschlossen. Heute, nach sorgfältiger und aufwändiger Restaurierung, ist die zeitgenössische Eleganz der Zimmer perfekt mit dem Charme des Schlosses abgestimmt“, heißt es auf der Firmen-Homepage. „Das historische Schloss wurde sorgfältig und aufwändig restauriert und ist somit die perfekte Symbiose zwischen zeitgenössischer Eleganz und Moderne. Nehmen Sie eine Auszeit auf unserer Terrasse mit Blick auf den französischen Rosengarten oder genießen Sie unseren 1000 Quadratmeter großen SPA-Bereich.“ Nachsatz: Nur wenige Gehminuten vom Stadtzentrum Baden entfernt, erwartet Sie eine malerische Umgebung und entspannende Ruhe im Hotel Schloss Weikersdorf.“

Nun wurde über die Betreibergesellschaft, die carathotel Schloss Weikersdorf GmbH, mit Sitz in der Schlossgasse in Baden ein Konkursverfahren eröffnet. Antragstellerin war offenbar die Österreichische Gesundheitskasse (ÖGK). Es soll bei der ÖGK angeblich trotz einer Ratenvereinbarung Außerstände geben. „Es ist eines der alteingesessenen Hotels in Baden“, sagt der renommierte Sanierungsexperte und Masseverwalter Bernhard Schatz von der Kanzlei bpv hügel zum KURIER. Laut Schatz sind 60 Dienstnehmer von dem Konkursverfahren betroffen. Am Montag wird es die Dienstnehmerversammlung geben, wo die Dienstnehmer informiert werden. Sie sollen bei der Stange gehalten werden.

Die Höhe der Verbindlichkeiten ist derzeit noch nicht bekannt. Schatz muss sich erst einen Überblick über die Lage beschaffen. Aber er rechnet auch mit etwaigen Forderungen von Lieferanten und der Finanz.