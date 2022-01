Millionenpleite eines weltweit führenden Biomasseanlagen-Bauers

100 Mitarbeiter und 630 Gläubiger

Nun hat das Familienunternehmen Polytechnik Luft- und Feuerungstechnik GmbH mit Sitz in Weissenbach an der Triesting ein Sanierungsverfahren ohne Eigenverwaltung am Landesgericht Wiener Neustadt beantragt. 100 Mitarbeiter und 630 Gläubiger sind betroffen. Die Schulden werden mit 69,9 Millionen Euro beziffert.