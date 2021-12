Millionenpleite eines Pumpspeicher-Kraftwerk-Projektes

Fehlkalkulationen

"Die Insolvenzursachen liegen einerseits in Verzögerungen im Projektzeitplan und stellte sich andererseits heraus, dass es zu Fehlkalkulationen in Hinblick auf alle notwendigen technischen bzw. gutachterlichen Leistungen und die Personal- und Finanzierungskosten sowie die Notwendigkeit eines zweitinstanzlichen UVP-Verfahrens kam, und es eines zusätzlichen Finanzierungsbedarfs von 2,1 Millionen bedürfe. Dafür konnte keine gesellschafterseitige Finanzierung oder die Finanzierung eines externen Investors sichergestellt werden. Darüber hinaus sei auch nach der Projektierungs- und Genehmigungsphase für die anschließende Errichtung des Pumpspeichers mit Baukosten in Höhe von rund 500 Millionen Euro zu rechnen", schreibt Creditreform.