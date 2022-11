Millionenpleite eines Zulieferers der Autoindustrie

„Die Schuldnerin musste in den vergangenen Jahren erhebliche Umsatzeinbußen hinnehmen, außerdem belasten enorme RĂŒckstellungen fĂŒr DienstnehmeransprĂŒche (Pensionen) in Millionenhöhe die Bilanzen“, teilt der GlĂ€ubigerschutzverband AKV mit. In den ersten neun Monaten 2022 betrug der Verlust laut Creditreform 1,795 Millionen Euro.

Bei der Firma handelt es sich laut AKV und Creditreform um die GA Actuation Systems GmbH, die im Zillertal ansĂ€ssig ist und frĂŒher AL-KO Actuation Systems GmbH hieß. Sie befasst sich mit der Herstellung von SeilzĂŒgen fĂŒr die Autoindustrie und andere Industriezweige. Sie hat am Landesgericht Innsbruck ein Konkursverfahren beantragt. 73 Mitarbeiter und mehr als 250 GlĂ€ubiger sind betroffen.

Die Passiva werden mit rund 10,5 Millionen Euro beziffert. Die Aktiva bestehen aus einem Bankguthaben in Höhe von 350.000 Euro sowie aus offenen Forderungen in Höhe von rund zwei Millionen Euro, "von denen aber nur gut eine Million einbringlich sein dĂŒrften". "Der Bestand an VorrĂ€ten dĂŒrfte zwar einen Wert von fast 1,5 Millionen Euro haben, steht aber zum Teil unter Eigentumsvorbehalt der Lieferanten. Der Wert der Patentrechte dĂŒrfte mit niedrigen fĂŒnfstelligen BetrĂ€gen eher gering sein", so der AKV.

Zum Insolvenzverwalter wurde Schwazer Rechtsanwalt Gernot Moser bestellt. GlÀubiger können ihre Forderungen bis zum 7.12.2022 anmelden. Die Erste GlÀubigerversammlung findet am 21.12.2022 am Landesgericht Innsbruck statt.