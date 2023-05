Bittere Pleite eines bekannten Alpengasthofs

Die Vorgeschichte

Bereits im Geschäftsjahr 2019/20 hatte das Unternehmen 598.000 Euro Schulden und einen Bilanzverlust in Höhe von 191.000 Euro.

"Aufgrund der unerfreulichen Entwicklung in den ersten beiden Pachtjahren ist die Gesellschaft bekanntlich mit einem negativen Eigenkapital in Höhe von Euro 207.821,43 in das dritte Geschäftsjahr gestartet. Nachdem die Geschäftsführung das Geschäftsmodell und die operativen Prozesse in den Bereichen Beherbergung, Gastronomie und Sommeralmwirtschaft einer kritischen Überprüfung unterzogen und weitgehende Restrukturierungsmaßnahmen zur dringend notwendigen Verbesserung der Ertrags- und Finanzlage eingeleitet hat, haben die Maßnahmen bis zum Ausbruch der Corona-Pandemie und dem damit zusammenhängenden rund eineinhalb Monate früherem Saisonende auch erste Erfolge gezeigt, sodass trotz dieser bekannten Umstände es sogar noch möglich war, den erwarteten Turn-Around zu einem positiven Jahresergebnis bereits im Geschäftsjahr 2019/20 zu realisieren", heißt es im Bilanzanhang 2019/2020. "Infolge der ersten Erfolge der eingeleiteten Maßnahmen und der privaten Sicherheiten aus einer Realhaftung eines privaten Grundstückes aus der Familie des Gesellschafter-Geschäftsführers für die Bankschulden der Gesellschaft ist es bisher gelungen, mit der Hausbank Vereinbarungen zu treffen, welche auf die kurzfristige Liquditätslage der Gesellschaft entsprechend Rücksicht genommen haben. Unter Inanspruchnahme der Stundungsmöglichkeiten der Finanzverwaltung konnte trotz Ausfall der Wintersaison der gestundete Saldo auf aktuell knapp 45.000 Euro und bei der österreichischen Gesundheitskasse auf aktuell Euro knapp 21.000 Euro reduziert werden."

Und weiter heißt es dort: "Durch die Entwicklung eines zusätzlichen wirtschaftlichen Standbeines in der Erzeugung und dem Vertrieb von "Almeis" und der erwarteten Entwicklung der Sommersaison, welche Ende Mai begonnen wurde, hat die Geschäftsführung bei plangemäßer Entwicklung die Erwartung, dass die mit der Hausbank getroffene Finanzierungsregelung bis zum Beginn der Wintersaison 2021/22 ausreichend sein sollte, um die restlichen (ebenfalls gestundeten) laufenden Verbindlichkeiten - insbesondere mit der Verpächterin - zeitgerecht zu bedienen bzw. entsprechende auf die Liquiditätssituation Rücksicht nehmende Zahlungsvereinbarungen zu treffen."