Millionenpleite eines bekannten Diskonters – 600 Jobs betroffen

„Die Pepco-Gruppe, zu der die Antragstellerin gehört, ist eine europäische Einzelhandelsgruppe, deren Entwicklung vor über 20 Jahren in Polen begonnen hat. Mit Ende des Jahres 2023 betreibt die Pepco-Gruppe 4.629 Filialen in 21 europäischen Ländern“, heißt im Konkursantrag. „Die Antragstellerin betreibt in Österreich derzeit 73 Filialen. Sie vertreibt eine breite Produktpalette: Vorwiegend Kleidung (mit Schwerpunkt auf Kinder- und Babybekleidung), aber auch Haushaltsprodukte, Dekorationsartikel, Spielzeug, Tierbedarf und Sportartikel. Das Sortiment wird entsprechend der Saison und den aktuellen Trends laufend angepasst.“

"Die Geschäftstätigkeit in Österreich soll eingestellt werden. „Es ist aber davon auszugehen, dass die Filialen zunächst noch geöffnet bleiben, um einen vom Insolvenzverwalter strukturierten Abverkauf der Handelswaren zu ermöglichen. Erst dann wird das Schuldnerunternehmen vom Insolvenzgericht voraussichtlich zu schließen sein", so der KSV1870.

Der Hintergrund

"Die Antragstellerin wurde im Jahr 2020 als Gesellschaft errichtet und für den Markteintritt der Pepco-Gruppe in Österreich übernommen. Im Jahr 2021 erfolgte

der umfassende Markteintritt mit weitgehend flächendeckenden Filialeröffnungen im gesamten Bundesgebiet. Zu Beginn vielversprechende Umsatzzahlen erreicht werden", heißt es weiter. "In den Jahren 2022 und 2023 wurde – sowohl seitens der Gruppe als auch auf

Ebene der Antragstellerin durch das lokale Management – mit Hochdruck daran gearbeitet, die Marktanteile der Antragstellerin im (in Österreich stark besetzten) Diskont-Sektor zu erhöhen, um so die Umsatzerlöse nachhaltig zu skalieren."

Und weiter heißt es: "Trotz der laufenden Evaluierung und Umsetzung von insbesondere finanz- und ertragswirtschaftlichen Maßnahmen, die anfänglich vor allem aufgrund von Synergien infolge der Einbettung der Antragstellerin in die Pepco-Gruppe auch Erfolge zeigten, gelang es der Antragstellerin auch in den Jahren 2022 und 2023 letztlich nicht, die Umsätze in einer Geschwindigkeit zu steigern, die für eine positive Ertragssituation notwendig gewesen wäre. Die Verluste der Antragstellerin wurden seit ihrem Markteintritt vollständig durch die laufende Unterstützung aus der Gruppe abgefangen. Insbesondere wurden

aus der Gruppe Darlehen gewährt und Warenlieferungen gestundet."

Am Ende hat die Pepco-Gruppe entschieden, der Österreich-Tochter keine weiteren Finanzmittel mehr zur Verfügung zu stellen. Letztlich ist die Antragstellerin nicht mehr in der Lage, die Liquidität aus ihrem operativen Geschäftsbetrieb aufrecht zu erhalten.