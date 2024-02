Millionenpleite eines Herstellers modischer Smartwatches

"Die 2017 gegründete Schuldnerin stellte hochwertige Smartwatches her, die man ab 2021 sogar durch einen Kooperationsvertrag mit dem Luxusautohersteller Bugatti unter dessen Branding vertreiben konnte. Anfangs machte man aber aufgrund von Qualitätsproblemen erhebliche Verluste. Zudem musste man erhebliche Summen als Forschungsaufwand verbuchen", so der KSV1870. "Laut dem eigenen Insolvenzantrag war man noch im Geschäftsjahr 2022/23 (per 31.1.2023) nicht überschuldet, musste dann im nächsten Geschäftsjahr aber erhebliche Verluste hinnehmen. Grund dafür waren Änderungen im Anzeige- und Suchalgorithmus bei META (ehemals Facebook), wodurch man sein Zielpublikum nur mehr eingeschränkt erreichen konnte. Weitere Ursachen für die Insolvenzantragstellung seien ein bereits im Jahr 2022 beantragter - aber noch nicht erhaltener - Verlustausgleich von 340.000,- Euro bei der Covid-19-Finanzierungsagentur des Bundes und die plötzliche Übermittlung eines Rückstandsausweises der ÖGK inklusive eines anschließenden Insolvenzantrages der Gesundheitskasse gewesen."

Die Rede ist von der VIITA Watches GmbH mit Sitz in Traun. Über ihr Vermögen wurde ein Sanierungsverfahren ohne Eigenverwaltung am Landesgericht Linz eröffnet. 16 Mitarbeiter und 30 Gläubiger sind betroffen.