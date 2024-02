Millionenpleite eines bekannten Hemden-Schneiders

„Für Herren, die aus der Reihe tanzen und kein Hemd "von der Stange" tragen wollen, bieten wir individuell angefertigte Hemden nach Maß an. Unsere Fachhandelspartner haben eine ausgewählte sowie umfangreiche Kollektion von stets verfügbaren Stoffen in ihrem Geschäft“, heißt es auf der Firmenhomepage. „Aus diesen wählen Sie Ihren Traumstoff aus. Dazu eine große Auswahl an Kragen, Manschetten-, Taschen- und Leistenformen sowie unterschiedliche Varianten bei der Gestaltung des Monogramms, machen Sie zum Designer ihres eigenen Hemdes. Besuchen Sie den Fachhändler in Ihrer Nähe und fragen Sie nach einem Arido Maßhemd.“

Die Rede ist von der Hemden Manufaktur 1947 GmbH mit Sitz in Wiener Neustadt, Sie hat laut KSV1870 einen Antrag auf Eröffnung des Sanierungsverfahrens ohne Eigenverwaltunggestellt. Das Unternehmen beschäftigt sich mit der Herstellung von Textilien und Handel mit Textilien. Schwerpunkt der Aktivitäten ist der Vertrieb von Hemden und Blusen unter anderem unter der Marke Arido. Elf Mitarbeiter und 94 Gläubiger sind von der Pleite betroffen. Laut AKV wurden die Löhne und Gehälter seit Dezember 2023 nicht mehr bezahlt. Das Unternehmen gehört seit Ende 2022 zum Wiener Familienbetrieb Lambert Hofer GmbH & Co KG um Peter Hofer.

Die Insolvenzursachen

„Ein unerwartet hoher Bilanzverlust und ein stark negatives Eigenkapital resultierten daraus, dass man massive Wertberichtigungen der Lagerware vornehmen musste. In diesem Zusammenhang werden schwere Vorwürfe gegen Dritte erhoben, auf die wir hier nicht näher eingehen wollen, da die inhaltliche Richtigkeit dieser Vorwürfe von uns derzeit nicht überprüfbar war“, so der KSV1870.