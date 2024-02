Millionenpleite eines bekannten Ski- und Snowboard-Herstellers

„Das im Jahr 2009 gegründete Unternehmen hat ab dem Jahr 2021 den Versuch unternommen, in den ehemaligen Räumlichkeiten der Snowboardfabrik „Elan“ in Fürnitz eine „neue“ Ski- und Snowboardproduktion für Produkte der Premiumklasse aufzubauen. Geplant war insbesondere eine intensive Zusammenarbeit mit namhaften Größen der Sportindustrie und des Getränkehandels“, so Corinna Kreuz vom KSV1870. „Die Pandemie und ihre Folgen haben jedoch dazu geführt, dass die Absatzzahlen im Handel nicht annähernd erreicht werden konnten. Die mangelnde Auslastung der aufgebauten Produktion in Verbindung mit hohen Investitionskosten und den hohen Kosten, die zur Erhaltung der Produktionskapazitäten vorgehalten wurden, haben letztendlich zur Überschuldung geführt.“

Die Rede ist von der Antero GmbH mit Produktionssitz in Fürnitz und Geschäftsanschrift in Klagenfurt. Über Ihre Vermögen wurde am Landesgericht Klagenfurt ein Konkursverfahren eröffnet. Ursprünglich wurden 15 Mitarbeiter beschäftigt, zuletzt nur noch drei. Rund 70 Gläubiger sind betroffen.