Millionenpleite eines Elektroanlagenbauers und Sicherheitstechnikers

„Wir sind einer der führenden Spezialisten für erneuerbare Energien und Blackout-Sicherheit. Ob Photovoltaikanlagen, Energiespeicher, Ladeinfrastruktur oder Lastmanagement – wir konzipieren und bauen die perfekte Lösung gemäß Ihren Anforderungen. Mit Pörner Anlagenbau reduzieren Sie Ihren CO2-Abdruck und sparen Energiekosten!“, heißt es auf der Firmenhomepage. „Wir planen und installieren modernste Sicherheitsanlagen wie Alarmanlagen und Videoüberwachungssysteme, Brandmeldeanlagen, Zutrittskontrollsysteme sowie alle anderen Systeme aus dem Bereich der Sicherheitstechnik, die Ihr Gebäude zu einem sicheren Ort machen.“ Nachsdatz: "Zu unseren Kunden zählen Polizeidirektionen, Gefängnisse, Botschaften, Landes- und Bezirksgerichte sowie OPEC, Justizministerium, Verbund, Austrian Hydro Power, Isover, Uhl Gruppe und Vamed- um nur einige zu nennen."

Die Rede ist von Pörner Anlagenbau GmbH mit Sitz in Wien. Sie hat laut AKV, Creditreform und KSV1870 ein Sanierungsverfahren ohne Eigenverwaltung beim Handelsgericht Wien beantragt. Das Verfahren wurde bereits eröffnet wurde. 69 Mitarbeiter sind von der Pleite betroffen. An dem Unternehmen ist die Stadt Wien mit ihrer Corona-Hilfe "Stolz auf Wien" mit 20 Prozent beteiligt. Sie hält eine Stammeinlage in Höhe von 58.750 Euro.