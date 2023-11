Millionenpleite eines bekannten Modeunternehmens

„Der fortschreitende Strukturwandel in der Bekleidungsbranche sowie das schwierige wirtschaftliche Umfeld der vergangenen 11 Monate erfordern nun die Einleitung eines Sanierungsverfahrens. Daher hat das Unternehmen am Donnerstag, dem 30.11.2023, einen Antrag auf Einleitung eines Sanierungsverfahrens ohne Eigenverwaltung beim Handelsgericht Wien eingebracht. Den Gläubigern wird eine Quote von 20 Prozent geboten“, heißt es weiter. „Konkret nennt die Geschäftsführung im Sanierungsantrag als Begründung zum einen inflationsbedingte Mehrkosten etwa in den Bereichen Energie, Gehälter und Mieten im Ausmaß von rund 1,3 Millionen Euro, zum anderen wetterbedingte Umsatzeinbrüche im Frühjahr und im Herbst. Hinzu kommt ein geändertes Kaufverhalten in der Modebranche, welches den gesamten Bekleidungshandel vor große Herausforderungen stellt."