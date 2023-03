14 Unternehmen schlittern pro Tag in die Pleite

Experten hatten es schon erwartet, jetzt ist es fix: Die Zahl der Unternehmensinsolvenzen in Österreich steigt weiterhin, wenngleich nach wie vor nicht von einer Pleitewelle gesprochen werden kann, so der KSV1870. GegenĂŒber dem Vergleichszeitraum des Vorjahres sind die Firmenpleiten zwischen JĂ€nner und MĂ€rz 2023 um 22,3 Prozent gestiegen, womit erstmals seit Ausbruch der Corona-Pandemie das Vorkrisenniveau (+ 1 Prozent) ĂŒberschritten wurde. Somit sind in den ersten drei Monaten pro Tag 14 Unternehmen in die Insolvenz geschlittert.

„Die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen des Vorjahres haben sich zu Jahresbeginn fortgesetzt, weshalb der Trend vergangener Monate anhĂ€lt. Es war daher nur eine Frage der Zeit, bis das Vorkrisenniveau erreicht wird. Jetzt ist es so weit“, erklĂ€rt MMag. Karl-Heinz Götze, MBA, Leiter KSV1870 Insolvenz.

Neben dem deutlichen Zuwachs (+ 35,5 Prozent) bei den Eröffnungen fÀllt auf, dass auch die Zahl der mangels Kostendeckung nichteröffneten Verfahren (+ 5,1 Prozent) gestiegen ist.

„In diesen FĂ€llen ist der ‚worst case‘ eingetreten. Nachdem zu lange mit einem Insolvenzantrag gewartet wurde, mĂŒssen diese Unternehmen liquidiert werden. FĂŒr die Mitarbeiter bedeutet das den Verlust ihrer Jobs, zudem sehen die GlĂ€ubiger keinen Cent“, sagt Götze. Aus Sicht des KSV1870 wĂ€re es eine Option, zukĂŒnftig ĂŒber die Eröffnung von aktuell nichteröffneten FĂ€llen nachzudenken. Auch, weil es im Zuge einer ordentlichen Regulierung hĂ€ufig durchaus realistisch wĂ€re, verwertbare Assets zu finden, die zugunsten der GlĂ€ubiger ausgelegt werden könnten.