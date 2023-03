Millionenpleite eines dubiosen Beteiligungsunternehmens

"Die Geschäftsentwicklung des vergangenen Geschäftsjahres wie auch die unterschiedlichen Projektentwicklungen lassen mit positiver Erwartung ins laufende Geschäftsjahr blicken. Aussichtsreich ist insbesondere die Unternehmensentwicklung und langfristige Beteiligung an der legendären Kult-Marke Schlecker. kitzVenture lässt die legendäre Drogeriekette mit neuem Konzept und erweitertem Sortiment unter dem Namen "Schlecker+" wiederauferstehen und wird auch im profitablen internationalen Gesundheitsmarkt mit u.a. eigener Apothekenstruktur einsteigen", heißt es auf der Homepage.

Und weiter hei√üt es: "Die kitzVenture GmbH mit Sitz im √∂sterreichischen Kitzb√ľhel, ist eine in Tirol verwurzelte und international agierende Beteiligungsgesellschaft mit Beteiligungen an unterschiedlichen Start-Ups und Unternehmen. Prim√§r entwickelt kitzVenture innovative und aussichtsreiche Gesch√§ftsmodelle und beteiligt sich an den sich daraus entstehenden Start-Ups. Neben der Bereitstellung von Risikokapital unterst√ľtzt das Unternehmen junge Firmen ebenso mit Know-how und verschiedenen Dienstleistungen aus den Bereichen IT, Marketing und Vertrieb. Das Ziel von kitzVenture ist es, im globalen Markt mit Innovationen ein einzigartiges Netzwerk von Unternehmen aufzubauen und diese Unternehmungen in ihren jeweiligen M√§rkten nachhaltig als Marktf√ľhrer zu etablieren."