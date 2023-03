Millionenpleite einer Swimmingpool-Firma

„Seit 20 Jahren sind Pools unsere große Leidenschaft. Diese Leidenschaft nutzen wir um dir bei der Verwirklichung deines Traumes zu helfen. Gerne beraten wir dich zu deiner individuellen Lösung!“, heißt es auf der Firmenhomepage. "Die Fertigung der Einstückbecken auf höchstem Niveau garantiert Individualität und Lebensdauer in einem. Aufgrund unserer besonderen Fertigungsmethode und Materialverwendung geben wir eine Gewährleistung zur Dichtigkeit auf 15 Jahre. Mehr Informationen über die Besonderheiten, die Herstellung und das Material findest du auf der GFK Pools Seite."

Die Rede ist von der APT GmbH mit Sitz in Ried im Innkreis. Das Unternehmen, das besser bekannt ist unter dem Namen "Aichinger Pools & Technik" (www.aichingerpools.com) hat ein Sanierungsverfahren ohne Eigenverwaltung beantragt. Das bestätigen die Gläubigerschutzverbände Creditreform, AKV und KSV1870 dem KURIER. Das Verfahren wurde bereits eröffnet. Die Schulden werden mit rund 1,482 Millionen Euro beziffert.

"Die APT GmbH betreibt seit 2017 unter der Anschrift Hoher Markt 8a in Ried im Innkreis ein Unternehmen, das sich auf die Errichtung, den Vertrieb und den Service von Pool- und Wellnessanlagen spezialisiert hat. "An dieser Adresse befindet sich auch der Schauraum. An der Adresse Ottenedt 4, 4752 Riedau befindet sich der Poolpark. Diese Liegenschaft ist von der Gesellschafterin Frau Aichinger angemietet", weiß man beim AKV.