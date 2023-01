Millionenpleite eines Rohrsanierungsunternehmens

Schulden und Vermögen

Die Verbindlichkeiten betragen rund 9,582 Millionen Euro, davon entfallen rund 1,7 Millionen Euro auf Banken, rund 3,58 Millionen Euro auf Abgaben- und Finanzbehörden, rund 3,4 Millionen Euro auf Lieferanten und knapp eine Million Euro auf sonstige Verbindlichkeiten.

Die Aktiva bestehen aus einem Kontoguthaben von in Höhe von rund drei Millionen Euro, aus der Betriebs- und Geschäftsausstattung, dem Fuhrpark sowie aus Vorrätee. "Hierzu ist auszuführen, dass der Fuhrpark in Fremdeigentum (Leasing bzw. Mietkauf) stehen dürfte, auch hinsichtlich der Warenvorräte dürften teilweise Eigentumsvorbehalte gegeben sein", heißt es weiter. "Weiters sind anzuführen ein gerichtlich anhängiger Schadenersatzanspruch von rund 159.000 Euro sowie Beteiligungen an Gesellschaften in Tschechien, der Slowakei, in Italien sowie Rumänien."