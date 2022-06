Millionenpleite eines bekannten Immobilienunternehmens

Laut KSV1870 ist auch ĂŒber das Vermögen der CPI Hausverwaltung GmbH in Wien ein Konkursverfahren am Handelsgericht Wien aufgrund eines Eigenantrags des Unternehmens eröffnet worden Das Unternehmen ist Teil der in Österreich und Deutschland tĂ€tigen CPI-Gruppe, welche laut Schuldnerangaben aus 160 Gesellschaften besteht. Wirtschaftlicher EigentĂŒmer des Konzerns war der am 8. April 2022 verstorbene Mag. Ernst Kreihsler.

Die Verbindlichkeiten werden mit 3,4 Millionen Euro beziffert. Das Bestehen darĂŒberhinausgehender Verbindlichkeiten wird von der Schuldnerin nicht ausgeschlossen.Laut KSV1870 Informationen ist eine Entschuldung nicht angestrebt und hat die Schuldnerin bereits im Antrag einer Unternehmensschließung zugestimmt.