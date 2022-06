Millionenpleite zweier Hotels mit Russland-Connection

In der Tiroler Tourismusgemeinde Serfaus ist ein außergewöhnliches Konkursverfahren eröffnet worden. Dem Vernehmen nach hat die Finanz die Hotel Maximilian GmbH, die ihren Sitz von Serfaus nach Wien verlegt hat, in die Insolvenz geschickt. Zum Masseverwalter ist der renommierte Wiener Sanierungsexperte Stephan Riel bestellt worden. Das Verfahren wurde am 20. Juni eröffnet.

Die Hotel Maximilan GmbH ist EigentĂŒmerin des Hotels Maximilian am Herrenanger und des Hotels Tirolerhof an der Unteren Dorfstraße in Serfaus, Bezirk Landeck.

„Das Das Hotel Maximilian verfĂŒgt ĂŒber 40 Zimmer mit 80 RegulĂ€rbetten und 1 Betreiberwohnung. Das Hotel wurde 2010 umfassend saniert und durch Um-, Zu- und Aufbauten erweitert. Wellnessbereich mit Hallenbad“, heißt es in der Ediktsdatei des Justizministeriums. “Das Hotel & Restaurant Tirolerhof im Zentrum von Serfaus weist im Erdgeschoß und Untergeschoß einen Restaurantbereich mit ca. 170 SitzplĂ€tzen auf. Weiters steht eine sĂŒdseitige Terrasse mit ca. 50 SitzplĂ€tzen zur VerfĂŒgung; 15 Zimmereinheiten im 1., 2. und 3. Obergeschoß.“