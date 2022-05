Millionenpleite einer bekannten Hotelkette - 101 Jobs betroffen

"Star Inn Hotels betreibt insgesamt acht Hotels in Wien, Salzburg und Linz. Die Hotels sind der gehobenen Mittelklasse zuzuordnen, werden von einem internationalen Publikum frequentiert und richten sich sowohl an individuelle Gesch√§ftsreisende als auch an Touristen. Die Star Inn Hotels stehen f√ľr erstklassige Qualit√§t zu attraktiven Preisen an Top-Standorten. Dieses Preis-Leistungsverh√§ltnis wird auch k√ľnftig die Ausrichtung der Star Inn Hotels pr√§gen", hei√üt es in einer Aussendung.

Jetzt musste die Star Inn Hotelsbetriebs GmbH ein Sanierungsverfahren ohne Eigenverwaltung angemeldet. 101 Arbeitsplätze sind laut Creditreform betroffen. Sie betreibt acht Hotels, darunter das Star Inn Hotel Premium Gratz, das Star Inn Hotel Linz Promenadengalerien, Star Inn Hotel Salzburg Airport-Messe, Star Inn Hotel Premium Salzburg Gablerbräu und Star Inn Hotel Salzburg Zentrum. Die Aktiva betragen rund 7,8 Millionen Euro, die Passiva werden mit 43 Millionen Euro beziffert.