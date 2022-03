Millionenpleite eines heimischen Strom-Lieferanten

"Wir sind ein engagiertes Unternehmen aus Österreich und wir haben ein Ziel: Wir wollen unseren Kunden vernĂŒnftige Energiepreise zur VerfĂŒgung stellen. Mit unseren Kooperationspartnern können wir Sie in ganz Österreich auch persönlich betreuen und alle Fragen in einem persönlichen GesprĂ€ch auch bei Ihnen vor Ort klĂ€ren", wirbt die McStrom GmbH fĂŒr ihr GeschĂ€ftsmodell. Sie liefert in Österreich produzierten Strom an Endkunden, darunter sind eine Vielzahl privater Haushalte, Klein-, Mittel- und Großbetriebe sowie Gemeinden.

"Eingekauft wird der Strom bei einem großen Tiroler Energieunternehmen, diesbezĂŒglich gab es LiefervertrĂ€ge. Es kam jedoch in den letzten Monaten zu einer „Explosion“ der Großhandelspreise (Verachtfachung) und es geriet die Antragstellerin in massive LiquiditĂ€tsschwierigkeiten", zitiert der KSV1870 aus dem Konkursantrag der McStrom GmbH.

Heute, Montag, hat das erst 2015 gegrĂŒndete Unternehmen McStrom GmbH mit Sitz in Graz ein Insolvenzverfahren am Landesgericht Graz beantragt.

"Es entstanden beim Lieferanten hohe Verbindlichkeiten, welche die McStrom GmbH versuchte im Laufe der nĂ€chsten Monate abzubauen. Ein Zahlungsaufschub konnte jedoch nicht erreicht werden und kam es zu einer Auflösung der LiefervertrĂ€ge", heißt es vom KSV1870 weiter.

Die Verbindlichkeiten werden mit 4,33 Millionen Euro beziffert, die Aktiva mit 1,23 Millionen Euro. Die Zahl der GlÀubiger ist nicht nicht ganz klar. Es stellt sich die Frage, wie viele Endkunden von der Insolvenz am Ende tatsÀchlich betroffen sind. Das Unternehmen beschÀftigt neun Mitarbeiter.

Ob eine zumindest kurzfristige FortfĂŒhrung des Unternehmens ohne weiteren Ausfall fĂŒr die InsolvenzglĂ€ubiger möglich ist, wird laut KSV1870 vom zu bestellenden Insolvenzverwalter zu beurteilen sein.