Millionenpleite eines Kärntner Sportwagenbauers

„Im März 2019 hat das Unternehmen mit viel Aufwand medial verkündet, dass in Villach ein Luxusauto mit 1.085 PS produziert werden soll. Das Luxusauto soll die Bezeichnung Maguari HS1 GTC bekommen und rund 2,2 Millionen Euro kosten. 50 Stück sollten ab 2019 jedes Jahr in Villach gefertigt werden. Insgesamt höchstens 300 Autos. In Villach sollte sowohl die Entwicklung des Autos, als auch die Produktion erfolgen“, weiß man beim Gläubigerschutzverband AKV.

Die Hispano Suiza Engineering GmbH mit Sitz in Villach wurde im Jahr 2016 im Firmenbuch des Landesgerichtes Klagenfurt eingetragen. Jetzt musste der Geschäftsführer die Reißleine ziehen. Das Unternehmen ist pleite.