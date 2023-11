Millionenpleite eines Elektrotechnik-Unternehmens

"Diesen Passiva sollen an Aktiva hohe aushaftende Forderungen gegen Gesch√§ftspartner gegen√ľberstehen. Die H√∂he dieser Aktivforderungen w√ľrden die - laut Schuldnerin ‚Äď bestehenden Passiva √ľbersteigen. Die Einbringlichkeit dieser Forderungen ist jedoch aufgrund der Zahlungsschwierigkeiten der Gesch√§ftspartner schwierig und fraglich", hei√üt es weiter. "Das Abgleiten in die nunmehrige Insolvenz wird auf die Auswirkungen der COVID-19 Pandemie und dem Kriegsausbruch in der Ukraine und den daraus resultierenden gesamtwirtschaftlichen Problemen zur√ľckgef√ľhrt. Durch Forderungsausf√§lle und Schadenersatzanspr√ľche, sowie Materiallieferproblemen kam es zu Liquidit√§tsproblemen, die durch Projektausf√§lle und -verz√∂gerungen versch√§rft wurden."

Die Zukunft

"Das Unternehmen strebt eine Sanierung an. Es wurden bereits Reorganisationsmaßnahmen, wie die Reduzierung des Dienstnehmerstandes, in die Wege geleitet", heißt es weiter. "Den Gläubigern wird folgender Sanierungsplan angeboten: Die Gläubiger erhalten eine Quote von 30 Prozent zahlbar binnen zwei Jahren."